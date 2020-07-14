الساداتي: 25% تراجعا في مبيعات مستحضرات التجميل منذ "كورونا"

قال الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن مبيعات مستحضرات التجميل شهدت تراجعا بنسبة 25% فيما شهدت مبيعات الأدوية في السوق المصرية تراجعا بنسبة 16%.

وأكد خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة اليوم أن سوق الدواء شهدت بعض الأزمات في وقت سابق، بسبب رغبة المواطنين في تخزين الأدوية مع بداية الأزمة، ما تسبب في نقصان أدوية الفيتامينات من السوق، مضيفا: لكن مع تدارك الأزمة، عادت تلك الأدوية لتتوافر حاليًا من جديد بعد إعادة إنتاج الأدوية من شركات عديدة؛ سواء التي لم تكن تنتج أو التي كانت تنتج وكثفت إنتاجها.

وأشار الساداتي إلى انخفاض المبيعات في الربع الثاني من العام بسبب كورونا، وتابع: لدينا 17 فرعًا في المولات التي كانت مغلقة، واحتفظنا بجميع العاملين بنفس الرواتب مع استمرار دفع الإيجارات والخدمات دون عمل في ظل الإغلاق، وذكر أن النواقص التي حدثت طوال الفترة الماضية أثرت بشكل كبير أيضًا، مؤكدًا أن من أحد أسباب انخفاض المبيعات في قطاع المستحضرات انخفاض القوة الشرائية للمواطن في ظل أزمة الجائحة، وخاصة في السلع التكميلية مثل المكياج والأدوات التجميلية.

وأكد أن جميع مستحضرات التجميل لم تشهد أي زيادة في الأسعار في ظل جائحة كورونا، وحتى الآن، بل إن الصيدليات كانت تطلق عروضًا خاصة على هذه المنتجات لتحريك مبيعاتها، في ظل التراجع الذي شهدته أزمة كورونا.

وكشف الساداتي أن هناك مفاوضات مع إحدى الشركات الكبرى للاستحواذ على صيدليات وضمها للمجموعة، موضحا أنه تقرر منع بيع دواء الديكساميثازون والبلاكونيل إلا بروشتة طبيب، بعد إعلان بحث بريطاني عن أهمية الديكساميثازون في إنقاذ مرضى كورونا، بسبب وجود أضرار خطيرة له.

وتابع : "لدينا 170 فرعًا حاليًا، وكنا نستهدف الوصول لـ200 فرع بنهاية العام لكن ظروف كورونا حالت دون ذلك، وسننهي العام بـ 195 فرعًا بنهاية العام، ويتبقى لنا فرع دمياط حاليًا سيتم افتتاحه بنهاية أغسطس المقبل، ومن ثم نكون قد وصلنا إلى جميع محافظات الجمهورية".

وواصل: "نستهدف الخروج للسوق العالمية في الخليج وأفريقيا بحلول عام 2023، وهناك دراسات تتم حاليًا لوضع خطة التوسع الخارجي مستقبلاً"، مضيفاً: "رصدنا 40 مليون جنيه للافتتاحات الجديدة هذا العام، وسننهي العام بإجمالي 195 صيدلية تقريبًا في جميع محافظات مصر.

وكشف أن صيدليات العزبي وضعت خدمة لتأجير اسطوانات الأكسجين بمبالغ رمزية لخدمة مرضى العزل المنزلي في البيوت، مع توفير خدمتي التوصيل والتركيب، مع كامل الإجراءات الاحترازية لموظفي الخدمة، فضلا عن تقديم خدمة الدعم الطبي والاستشارات للمرضى من خلال الكول سنتر، بجانب إطلاق مبادرة صورتك بالكمامة لتشجيع المواطنين على ارتداء الكمامة.

وقال الدكتور أحمد الشافعي مدير الأكاديمية العلمية لصيدليات العزبي، إن الفترة المقبلة ستشهد تحولا لتشمل تدريبًا مهاريًا كبيرًا لصيادلة من خارج المجموعة، لافتا إلى إنشاء منصة تدريب رقمي عن طريق الإنترنت، حيث تم تدريب طلاب من جنوب السودان وسوريا ولبنان واليمن والعراق وليبيا.