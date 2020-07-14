بعد 11 يوما في المستشفى للعلاج من كورونا.. الفنان محمد صلاح يطمئن جمهوره

حرص الفنان محمد صلاح، على طمأنة جمهوره، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "صلاح"، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "الحمد لله اليوم الـ 11 في المستشفى.. بتحسن بفضل ربنا ودعوات المخلصين.. بس لسة الفيروس الحقير موجود في جسمي".

وأضاف، "على فكرة.. كنت كل ما أتعب قوي افتح أشوف دعواتكم على صفحاتكم.. روحي كانت بترجعلي تاني ادعولي تكمل على خير من غير أي انتكاسة.. وأخرج وأحارب علشان أحقق الحلم اللي مابقاش حلمي لوحدي".

يذكر أن الفنان محمد صلاح، قد أعلن منذ أيام عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وحجزه بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.