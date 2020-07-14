إسلام خليل ينتهي من تصوير كليب"أثيوبيا عايزة إية"

انتهى الشاعر الغنائي إسلام خليل، من تصوير كليبه الجديد والذي يحمل عنوان "أثيوبيا عايزة إيه"، والتي تدور حول الأزمة المصرية الأثيوبية في ملف سد النهضة.

وتقول كلمات الأغنية "أثيوبيا عايزة ايه... بصراحة كده ماتقول... لحد دلوقتي مصر بتتعامل بالأصول... مصر دولة سلامة مش عايزة بس غير الصراحة في الكلام ونحب لبعض الخير... تعملوا سد نهضة... تعملوا مليون سد بس بلاش تتعدوا على حق أي حد.... هو أحنا لو عطشنا هتستفيدوا إيه عايزة إيه أثيوبيا بتعاند مصر ليه... قاعدين تزهقونا بس أحنا مش هنمل... حقنا مش هينقص من النيل ولا هيقل... شهدنا عليكو العالم وحقنا أثبتناه عشان ولا يزعل ولا حد يقول الاه... اعملوا تنمية واتهدوا وسد النهضة افرحوا بيه... بس حقنا ابعدوا عنه عشان مش هنفرط فيه".

ومن المقرر أن يتم إذاعة الكليب في عدد من البرامج اليومية عبر القنوات الفضائية.