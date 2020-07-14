نائب رئيس حميات إمبابة يوضح ضوابط مسحة كورونا

علق الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، على خبر وفاة طفل في السعودية أثناء أخذ المسحة الطبية لفيروس كورونا منه.

وقال "الجارحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الأنبوبة التي يتم سحب المسحة بها طولها 15 سنتيمترا، مؤكداً أن الأنبوبة بلاستيكية قابلة للكسر لأنه بعد أخذ المسحة يتم وضعها في أنبوبة أخرى، ويجب وضع الاحتياطات قبل أخذ العينة، وكسر الأنبوبة يسبب مشاكل داخل الأنف، مشددًا على أن العاملين في الطب الوقائي متخصصون في سحب العينات بمهارة عالية.

وتحدث "الجارحي" عن حالة الطفل السعودي، مؤكدًا أنه كان يجب تهدئة المريض بفيروس كورونا والتعامل معه بصورة مريحة وإلهاء الطفل بلعبة مثلًا.

وأكمل نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنه يجب السؤال عن وجود مرض مزمن في الأنف أو وجود نزيف وإذا كان هناك أي مشكلة ما في الأنف لا يمكن أخذ عينة من المسحة، كما يجب رفع الرأس للأعلى عند أخذ المسحة الطبية، مشيرًا أن القطنة الموجودة في الأنبوبة تدخل لـ4 سم في الأنف مع تثبيت الرأس أثناء سحب العينة.

وأكد "الجارحي" أن الأطفال معرضون للحركة مما قد يسبب كسر الأنبوبة في أنفه لافتًا إلى أن الطفل عمره عام ونصف العام، وكان يجب ألا يتم الحصول على مسحة منه مشددًا على أن المسحات للأطفال بدءا من 5 سنوات.

وتوقع "الجارحي" أن تكون الأنبوبة انكسرت داخل أنف الطفل ومع البكاء حدث انسداد في إحدى الرئتين وحدثت له التهابات رؤية مؤكدًا أن لدينا فنيين يجيدون سحب المسحة بمهارة كبيرة.