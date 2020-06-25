قريبا.. "مسحة كورونا" من السيارة بالشيخ زايد والعلمين

قال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم سبيد كابيتال، إن فكرة إجراء المسحة من خلال السيارات، هو نظام متابعة من خلال السيارات، هو نظام متابعة عالميا ويتم استخدامه في الدول الأكثر تقدما، وحققت نجاحا كبيرا في التعامل مع أزمة كورونا، حيث تم تطبيقها في العديد من الدول كـ "الإمارات وسنغافورة وألمانيا".

وبشأن أهداف عمل المسحة، أوضح وجيه في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المسحة تحقق أكثر من هدف إيجابي، أبرزها يتمثل، في معرفة المريض إصابته بالمرض ومن ثم يبدأ في تلقي العلاج مباشرة، بالإضافة إلى أنه يتم حماية المصاب من المحيطين به أثناء فحصه، فضلاً عن أنها تعمل على عدم تواجد المصاب من أماكن التكدس والازدحام من أماكن الفحوصات كالمستفيات والمعامل، وتخفيف العبء على المستشفيات، ومن ثم يقلل فرص تزايد وانتشار العدوى.

وأشار وجيه، إلى أن الشركة قررت إنشاء فرع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بعد ملاحظة الضغط الكبير الذي شهده المركز الأول والفرع الأول الذي تم تفعيله وافتتاحه من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمستشفى جامعة عين شمس التخصصي وبجوار المستشفى الميداني.

وتابع أنه تم توفير مركزين للمسح أحدهما على باب الجامعة للجمهور، والآخر داخل الحرم الجامعي لطلاب الجامعة وبأسعار مخفضة، موضحا أن الخدمة تضمن نوعين من التحاليل، الأول يتمثل في أخذ المسحة عن طريق الأنف وتحليلها عن طريق جهاز PCR، والتحليل الثاني، يتمثل في الاختبار السريع للأجسام المضادة لڤيروس كورونا، لافتا إلى أنه خلال ساعات يتم إرسال نتيجة العينة عبر تطبيق واتس اب.

ولفت، إلى أن الفترة المقبلة سيتم إنشاء وافتتاح عدد من المراكز بالمدن المختلفة على مستوى الجمهورية في إطار خطة الشركة للتوسع الجغرافي لخدمة جميع المواطنين بالدولة، موضحا أنه سيتم افتتاح مركز بمدينة العلمين الجديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس مدينة العلمين، بالإضافة إلى أنه سيتم افتتاح مركزين بمدينة 6 أكتوبر، في مدينة الشيخ زايد بالتعاون مع جامعة القاهرة كلية الهندسة، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيتم افتتاح مركز بجامعة بنها.