"الإحصاء": 12.9٪ زيادة في براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال 2019

أصدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2019 وهي تهدف إلى نقل المعرفة ومتضمنة براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من أهم المؤشرات ما يلي: براءات الاختراع "الطلبات المقدمة"

2183 طلبـــاً مقدمــاً إلى مكتب براءات الاختراع المصري عـــام 2019 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منها (1027 طلـب للمصريين بنسبة 47.0٪، 1156 للأجـانب بنسبة 53.0٪)، مقـابـل 2255 طلبـاً عام 2018 منــهـا (997 للمصريين بنسبة 44.2 ٪، 1258 للأجانب بنسبة .55.8٪) بانخفاض 3.2٪.

البراءات الممنوحة:

750 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2019 (175 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 23.3٪، 575 براءة اخــتراع للأجـــانب بنسبــة 76.7٪) من الإجمالي، مقــابل 690 براءة عام 2018 منهم 155 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.5٪، 535 براءة اختراع للأجانب بنسبة 77.5٪) بزيادة بلغت نسبتها 12.9٪ للمصريين.

البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي

- "مجال الكيمياء والفلزات":

167 براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولي، وفي مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسبة 22.3 ٪ من إجمالي البراءات المـمنوحة عام 2019 ( 33.5٪ للمـصريين، 66.5٪ للأجانب).

- مجال الاحتياجات الإنسانية:

147 براءة اختراع تم منحها في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 19.6% (27.2% للمصـــريين، 72.8 للأجانب) ثم البراءات الممنوحة فــي مجــال عمــليات التشكيل والنقل بعـدد 106 بـراءة اختراع بنسبة 14.1٪ ( 11.3 ٪ للمصريين، 88.7٪ للأجانب ).

البراءات الممنوحة للدول:

احتلـت مصر المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصري 175 براءة اختراع بنسبة 23.3٪، يليها البراءات الممنوحة للولايـات المتحدة الأمريكـية بإجمالي 157 بــراءة اخــتراع بنسبة 20.9٪ ثم االمانيا بإجمــالي 54 براءة اختــراع بنسبة 7.2٪ من اجمالى البراءات الممنوحة عام 2019.

العلامات التجارية:

بلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصرى 17760 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2019 مقابل 21135 طلباً عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبته 16.0٪.

منـــح مكتب العلامـــات التــجارية المصـــري العديد من الدول عدد 9010 علامة تجـــارية عــام 2019 (مصـــر 6126، باقي الدول 2884)، مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2٪.

تصدّرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 6126 علامة تجارية بنسبة 68.0٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 1011 علامة تجارية بنسبة 11.2٪ ثم الامارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3.0٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.