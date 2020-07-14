صور.. جهاز مدينة العبور يزيل مخالفتي بناء لمخالفة شروط التراخيص

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنَّه تمّ شن حملتين لإزالة مخالفتي بناء بالحيين 9 ، 4، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز ورؤساء الأحياء وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح أنَّه تمّ فك شدة خشبية لغرف سطح مخالفة للتراخيص بالقطعة رقم 2 بلوك 19006 بالحي الرابع، وكذا تنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم 4 بلوك 18054 بالحي التاسع، والمتمثلة في (تنفيذ حمام سباحة بالردود ومظلة وحوائط) بالمخالفة للتراخيص.

وأكّد رئيس جهاز مدينة العبور، أنَّه لا تهاون في إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، لافتًا إلى أنَّه كلف مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز ورؤساء الأحياء بالمرور الدوري لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية لمنع استغلال المخالفين لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنَّ ادارة الطرق بالجهاز رشت مادة MCO خلال تنفيذ أعمال رصف للطرق المحلية 5 بالحى الأول، كما قامت إدارة الكهرباء بالبدء في تركيب ولاعات الإنارة بطريق المحور الغربي وإنارة الطريق أمام سور المصنع الحربي، وجارٍ استكمال أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة ورفع مستوى النظافة بأحياء المدينة المختلفة.