فيديو.. طفل الأسمرات الذي ألقى قصيدة أمام الرئيس: "بعتبره زي بابا"

وجه "كريم"، طفل الأسمرات الذي ألقى قصيدة في حب مصر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه حي الأسمرات، الشكر للرئيس على بنائه لحي الأسمرات "بقدر ألعب في الملعب لكن هناك عربيات كتيرة وبلعب على الطريق وخطر، لكن هنا في تطور في الحياة ومستوى معيشة يليق بالمواطن".

وأضاف كريم، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز"، أن "الرئيس السيسي عامل زي بابا ولازم أقوله الشعر علشان يفرح بيا وبعتبره زي بابا، وفرحان إني كنت واقف قدامه وقولتله شعر".

وأوضحت والده الطفل، "دموعي كانت هتنزل أن ابني واقف قدام الرئيس وكلام الشعر نفسه بيخلي الواحد عنده شعور بالسعادة من ناحية بلده ووطنه، وفي نفس الوقت أنه كطفل متهزش وواثق في نفسه وهو بيلقي شعر أمام الرئيس يشعرنا بالفخر".