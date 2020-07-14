الهند تقترب من مليون إصابة بفيروس كورونا

تخطت الهند حاجز الـ 900 ألف إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 28,498 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 906,752 إصابة في عموم البلاد.

كذلك أعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 553 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23,727 حالة وفاة، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

يذكر أن الهند تحتل حاليا المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وكان عدد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد قد تجاوز 13 مليون إصابة حول العالم بحسب إحصاء لرويترز.

أما عدد الوفيات، فقد بلغ أكثر من 568500 حالة وفاة ناجمة كوفيد-19 حتى الآن وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالميا بالإنفلونزا الحادة.