"التعليم": الطلاب المسؤولون عن تسريب اللغة الأجنبية الثانية من أسيوط

تمكن فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تحديد هوية الطلاب المسؤولين عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة الثانية في الفرنسية والألمانية، حيث تبين أن الطلاب يؤدون الامتحان في إحدى لجان محافظة أسيوط.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة، يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.