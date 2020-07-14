انهيار جزئي في منزلين دون إصابات بسوهاج

إنهار حائط مشترك بين منزلين بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، اليوم، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد وتم إخلاء المنزلين بعد تصدعهما، وأخطرت الوحدة المحلية للاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد ورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزل بناحية فاوجلي دائرة المركز، انتقل مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين انهيار حائط مشترك بين منزلين مكونين من طابق واحد، ومشيدين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشبية الأول علي مساحة 350 مترا والثاني على مساحة 175 مترا، ملك كلاً من "أمجد.ف.ا" 41 عاما تاجر "مأهول بالسكان"، و"مكرم.ن.ع" 46 عاما مدرس "غير مأهول بالسكان" دون حدوث إصابات.

تم إخلاء المنزل المأهول من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، بسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وعللا سبب الانهيار لقدم الحائط وتهالكه، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة.