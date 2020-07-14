أكاديمية البحث العلمي تطلق النسخة العربية من تحدي الجدول الدوري

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنه في إطار الاحتفالات بمئوية الاتحاد الدولي للكيمياء وبالعام الدولي للجدول الدوري (IYPT2019) أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية النسخة العربية من تحدي الجدول الدوري للعناصر الكيميائية.

وأضاف أن التحدي يستهدف الشباب والطلاب في جميع أنحاء العالم، وقد تم إطلاق النسخة الأولى منه الشهر الماضي باللغة الإنجليزية، وتعد اللغة العربية هي ثاني نسخة يتم إصدار التحدي بها وذلك بناء على مبادرة الأكاديمية بضرورة أن تكون اللغة العربية أحد لغات المسابقة (التحدي)، وهو توجه تتبناه الأكاديمية لدعم اللغة العربية في كل الاتحادات والمنظمات الدولية، وسبق وأن قامت الأكاديمية بالشراكة مع اليونسكو في إصدار تقرير اليونسكو للعلوم باللغة العربية وتكفلت الأكاديمية بالترجمة.

ويقدم التحدي معلومات أساسية عن العناصر الكيميائية في صورة أسئلة اختيارية تختبر معلومات الشباب حول العناصر الكيميائية واستخداماتها. تقدم الأسئلة في عدة مستويات: مستوى المبتدئين، المستوى المتوسط وآخر متقدم ويتم اظهار الإجابات الصحيحة مع استكمال الإجابات لتوثيق المعلومات حول العناصر الكيميائية لدي المشاركين.

وفي نهاية التحدي يقوم الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية بتقديم شهادة موثقة منه باجتياز التحدي ويمكن المشاركة أكثر من مرة وتجربة جميع المستويات. كما يقوم الاتحاد الدولي بتحديد أكثر المدراس والمؤسسات التعليمية مشاركة في التحدي ومنحها الجدول الدوري موقع عليها من أحد الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء.

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، إلى أن إطلاق التحدي يأتي في إطار حرص الأكاديمية على نشر الثقافة العلمية في المجتمع، وأضاف صقر أنه يمكن من خلال متابعة خريطة المشاركين على موقع التحدي ملاحظة ضعف المشاركة العربية حتى الآن، ونأمل أن يتيح توفر نسخة عربية من التحدي مشاركة أوسع من جميع أنحاء الوطن العربي وليس مصر فقط.

كما دعا كل منتسبي جامعة الطفل بالدخول للموقع والمشاركة في التحدي، وكذلك التلاميذ وطلاب الجامعات، "أتمنى أن أرى مصر من أكثر دول العالم مشاركة في مسابقات العلوم حول العالم".

وأشار الدكتور سامح سرور، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية، إلى أن توفير التحدي في عدد من اللغات المختلفة على رأسها اللغة العربية كان مبادرة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار الاضطلاع بدورها في نشر الثقافة العلمية في ربوع الوطن العربي وحرصها على توفير فرص مكافئة للشباب العربي للمشاركة في احتفالية ونشاط علمي دولي مثل هذا التحدي، ويخطط الاتحاد الدولي للكيمياء لإصدار نسخ في لغات أخرى تأتي على نسق هذه النسخة العربية مثل الصينية والإسبانية.

من الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية هي ممثل مصر الرسمي في الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية كما تشغل من خلال الدكتورة غادة بسيوني منصب عضو المجلس التنفيذي للاتحاد.