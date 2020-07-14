لماذا قلت شدة الأعراض على مصابي فيروس كورونا؟.. "الصحة" تجيب

شرح الدكتور شريف وديع مستشار، وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس اللجنة المسؤولة عن المتعافين والمصابين بفيروس كورونا، إن سبب قلة حدة الأعراض وشدتها على مصابي فيروس كورونا في الوقت الحالي هو ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بضرورة التحرك السريع فور ظهور أعراض للإصابة بفيروس كورونا وبدء العلاج والعزل المنزلي في أول 48 ساعة من الإصابة، الذي يساهم في قلة وحدة نسبة الإصابة.

وأضاف وديع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، "مع بداية ظهور فيروس كورونا لم نكتشف أن الذي يعاني منه المريض هو فيروس كورونا غير بعد مرور 12 يوما تقريبا بعد الوصول لمراحل متقدمة من المرض، ولكن دلوقتي لو عرفنا أول 48 ساعة من المرض أنه اللي بيعاني منه المريض ده فيروس كورونا تكون النتائج أكثر إيجابية".

وأضاف وديع أن الذي قلل من حدة الإصابات هي طريقة العلاج للفيروس والمعرفة المبكرة وإكتشاف الحالة في مراحل مبكرة، والتوعية الإعلامية المستمرة، ومعرفة النظام العلاجية وتطبيقها على أعلى مستوى على عكس بداية الأزمة، لافتا إلى أن أي علاج يبدأ تجربته عالميا تشارك مصر في التجارب السريرية وكل الأدوية التي أوصت بها النظم الصحية العالمية يتم تطبيقها بالبروتوكول العلاجي بمصر.