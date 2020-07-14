مستشار الرئيس: حالات كورونا تقل بشكل ملحوظ.. والاستمرار في الوقاية مهم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الحالات المصابة بفيروس كورونا تتناقص، والحالات الشديدة تقل، والحالات التي تحتاج لمستشفيات تقل بشكل ملحوظ، متابعا: "الحالات بتقل والوفيات كمان بتقل ونأمل ميكونش في وفيات، في تقدم الحمد لله"، مشددا على ضرورة الاحتراز واتباع التعليمات الوقائية واتباع تعليمات عدم التجمعات.

وأوضح تاج الدين، أنّ استخدام الكمامات أمر في غاية الأهمية ومنتهى الحيوية والتهوية الجيدة مهمة جدا، وترك المسافات بين المواطنين أمر مهم جدا: "لازم نستمر على الوقاية والاحتراز لأنه أمر في غاية الأهمية".

وأضاف عوض الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّه يجب على الجميع أن يشكر جهود الدولة غير المسبوقة في مكافحة فيروس كورونا وتعاون الجميع، للتصدي للفيروس، مشددا على أنّ الإعلام المصري لعب دورا مهما للغاية في هذه المعركة.