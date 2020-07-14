ضبط 1173 قضية تموينية في حملات على مخازن السلع خلال يوم واحد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1173) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

وجاء من بين القضايا ضبط المدير المسئول عن ثلاجه غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1,920طن دواجن مجمدة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "حروق تجميد" طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.كما تم ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2,850 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة" مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم ضبط المدير المسؤول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (385420 عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (1230 عبوة مستحضرات تجميل – عدسات) غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها.

وتم ضبط المدير المسؤول عن مخزن بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على مبلغ (4406257 جنيه) بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء.