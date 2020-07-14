نائب محافظ سوهاج يتفقد خدمات المواطنين بحي الكوثر

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، عدد من المواقع بحي الكوثر للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه أحمد الشطوري رئيس حي الكوثر.

وبدأ نائب المحافظ، جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بحي الكوثر، حيث اطمأن على انتظام سير العمل بالمنظومة المطورة بالمركز، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وضرورة تأدية الخدمات بشكل سريع، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين.

وتفقد "القاضي"، أعمال رصف منطقة أبراج الأوقاف بطول 4000 متر، وأعمال الرصف أمام قطاع التسويق، ومصنع الأعلاف، ومصنع المربى، بطول 7500 متر، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية.

كما تفقد أيضا الأعمال الجارية في تطوير حديقة الأندلس بمنطقة الخدمات على مساحة 1600متر، وتفقد تطوير حديقة الفردوس بالحي على مساحة 1000 متر، بتكلفة 160 ألف جنيه، لتكون متنفس طبيعي للمواطنين، وتفقد إنشاء بوابة قرية النساجين القديمة وأعمال النول بالقرية، والتي تحتوي على 150 نول.