لأول مرة.. "القومي لحقوق الإنسان" يطلق خدمة تلقي شكاوى المواطنين عبر "واتس آب"

أطلق مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، خدمة تلقي الشكاوى عبر رقم "واتس آب" لأول مرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين في طريقة تقديم الشكوى، والعمل على خطة تطوير مكتب الشكاوى بما يتوافق مع التقنيات الحديثة، والاستفادة منها لتحسين منظومة تلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، اختار محمد عبدالعزيز عضو المجلس رئيسًا لمكتب الشكاوي به، وذلك ضمن خطة تطوير لمكتب الشكاوى لتعزيز دوره في عملية تلقي الشكاوي ودور "الوسيط" كأحد أهم الآليات المتعارف عليها في ملف حقوق الإنسان.

وقال محمد عبدالعزيز رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّه جار العمل بخطة تطوير تعزز من ثقافة حقوق الإنسان وتسهل على المواطنين عملية تقديم الشكاوى بكل سهولة ويسر، مؤكّدًا أنَّ المكتب يعمل يوميا مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من الأحد للخميس في مقره الكائن بـ57 شارع مصدق الدقي – الدور السادس، كما يمكن التقدم بالشكوى بوسائل التواصل الآتية: رقم واتس آب 01558345554 - فاكس:(+202) 37499774 - E-Mail: Ombudsmanoffice.nchr@gmail.com.