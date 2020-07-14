كل سن وله حكايته.. فنانون تصالحوا مع الزمن

تركوا خطوط الزمن على وجوههم، وإلى جانبها خصلات من شعر أبيض يشهد على خبرة سنوات، غير آبهين بتغير مظهرهم، هم فنانون أكدوا احترامهم لأعمارهم، وتصالحهم مع الزمن، وعدم وجود ما يدعوهم لإخفائه بعمليات التجميل أو غيرها.

في بداية يوليو الحالي، نشرت الفنانة سوسن بدر عبر حسابها على إنستجرام، صورة أظهرت التجاعيد والخطوط التي استقرت على وجهها وملامحها، مصحوبة بتعليق: "من زمان قررت أحافظ على شكلي من غير ما أغيره، بهتم ببشرتي، بس مش مهتمة أمسح من عليها السنين، حابة أخلي شكلي في أفضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتي مش من 30 سنة".

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي تعلن فيها سوسن بدر عدم خوفها من الزمن، خاصة وأنّها قررت في 2019، عدم صبغ شعرها بأي لون، تاركة اللون الأبيض "الشيب" وتأكيدها أنّها تشعر بالراحة تجاه ذلك.

وشاركت الفنانة سوسن بدر، في رمضان الماضي، بمسلسل "ونحب تاني ليه" أمام ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ومسلسل "النهاية" أمام الفنان يوسف الشريف.

وعلى الدرب ذاته، سار الفنان محمد صبحي، الذي نشر صورتهةعبر حسابه علىى فيس بوك، معلقًا: "لا أخجل من عمري، وأحترم كل تجعيدة في وجهي، فكل تغيّر في ملامحي له طعمه لأنه من عند الله، وكل سن وله حكايته وما يميّزه".

وقبل أكثر من 4 سنوات، ظهرت الفنانة منى زكي، في أكثر من مناسبة منها العرض الخاص لفيلمها أسوار القمر، وخلال تقديم واجب العزاء للمخرج شريف عرفة وعمرو عرفة لوفاة والدتهما، وهي تاركة عدد من خصلات الشعر الأبيض تزين مقدمة رأسها، لتوضح من خلال تصريحات صحفية، أنّ "الشيب" أمر طبيعي، تتركه أحيانًا دون الحاجة لصبغه.

وتستعد الفنانة منى زكي، للمنافسة في رمضان 2021، بمسلسل تقاطع طرق، أمام محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، تأليف وإخراج تامر محسن، بعد غياب نحو 4 أعوام عن الدراما.