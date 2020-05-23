منى زكي ضيف شرف الحلقة الأخيرة من "ونحب تاني ليه"

ظهرت الفنانة منى زكي، خلال الحلقة الأخيرة، اليوم، من مسلسل "ونحب تاني ليه".

وجسدت منى زكي، دور خطيبة الفنان شريف منير، طليق "غالية" ياسمين عبدالعزيز، وظهرت "منى" خلال حفل زفاف "غالية" من "مراد السويفي" كريم فهمي.

مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي يعرض على قنوات "cbc"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وعماد رشاد، وليلى عز العرب، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث المسلسل حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

وتضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.

يُذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التى تظهر فيها منى زكي، كضيفة شرف في أعمال ياسمين عبدالعزيز، حيث سبق وشاركت بمشهد واحد خلال فيلم "الدادة دودي".