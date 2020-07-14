إيران تعدم موظفا باع أسرار برنامجها الصاروخي لأمريكا

أعلن القضاء الإيراني، اليوم، إعدام موظف متقاعد إيراني باع معلومات حساسة للمخابرات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي، إنّ رضا أصغري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، باع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني لوكالة المخابرات الأميركية (سي.آي.إيه)، وجرى إعدامه الأسبوع الماضي، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ويبدو أنّ المحاكمة تمت بشكل سري للغاية وخلف الأبواب المغلقة، إذ لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أي خبر عن الاعتقال والمحاكمة، كما لم يقدم المتحدث حيثيات الاعتقال والمحاكمة.

والشهر الماضي أصدرت محكمة إيرانية حكما بإعدام متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بزعم تقديمه معلومات عن مكان قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية مطلع العام الحالي.

وأعلنت طهران، الاثنين، اعتقال عدد من المعارضين بتهم التجسس والعمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية ومعاداة الثورة، في ظل تقارير تتحدث عن اشتراك مجموعات معارضة في ضرب المواقع النووية والعسكرية الإيرانية التي تعرضت لانفجارات متعددة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "فارس" عن أحمد قرباني، رئيس محكمة الثورة الإيرانية في محافظة كرمان، جنوب شرقي البلاد، اعتقال ما وصفهم بـ"عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية" بالمحافظة.

وقال قرباني إنّ "عددا من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية تم اعتقالهم في محافظة كرمان، وإصدار حكم قضائي بحقهم بعد إجراء التحقيقات".

وأضاف: "جرى اعتقال عدد من أعضاء الجماعات المناهضة للثورة بالمحافظة، ومثلوا أمام محكمة الثورة الإسلامية وصدر الحكم عليهم".