"بيومي أفندي".. فيلم قدمه يوسف وهبي بالسينما و"على المسرح" بفارق 23 سنة

نجح الفنان القدير يوسف وهبي، عبر مشواره الفني بالمسرح والسينما، في تقديم أفلام ارتبط بها الجمهور لتصبح من كلاسيكيات السينما المصرية، عشق التمثيل منذ طفولته رغم رفض عائلته، وانطلق نحو إيطاليا ليدرس التمثيل، وذلك قبل عودته إلى مصر وتأسيس مسرحه وفرقته، إضافة إلى إنشاءه شركة "رمسيس للإنتاج السينمائي".

ومن أبرز الأفلام التي قدمها "يوسف بك"، فيلم "بيومي أفندي" الذي عُرض عام 1949، فكتب له السيناريو والحوار وأخرجه، كما شارك فيه بالتمثيل، وشاركت بالفيلم أيضًا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وميمي شكيب، وسراج منير، وعبدالوارث عسر.

وخلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لفرقة "رمسيس المسرحية" عام 1972، قدم يوسف وهبي، الذي وُلد في مثل هذا اليوم عام 1898، مسرحية "بيومي أفندي" المأخوذة عن الفيلم السينمائي تحت إخراجه، وقام ببطولتها مع كل من أمينة رزق، كريمة الشريف، مدحت غالي وسهير صبري.

ورحل عن عالمنا الفنان يوسف وهبي في 17 أكتوبر عام 1982 عن عمر ناهز 94 عامًا، بعدما أثرى الحياة الفنية سواء في المسرح أو السينما وأصبح من عمالقة نجوم مصر والوطن العربي.