افتتاح أول محطة للغاز الطبيعي في "شل أوت" بقدرة 30 سيارة في الساعة

افتتحت شركة "ماستر جاس" إحدى شركات طاقة عربية التابعة لشركة القلعة، بالتعاون مع شركة "شيل أوت" التابعة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وتبلغ قدرة المحطة الجديدة تموين 30 سيارة / الساعة.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتخطيط و المشروعات

وأعربت باكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، عن فخرها بالشراكة مع الشركة الوطنية ومحطات "شيل اوت"، إذ إنّ "ماستر جاس" أول شركة تتعاون مع "شيل أوت" في مجال محطات الغاز الطبيعي، وتعد هذه المحطة باكورة الشراكة الناجحة.

وبدأ التشغيل التجريبي لمحطة أخرى للغاز الطبيعي بمحطة "شيل أوت" بمدينة السادس من أكتوبر، بخلاف عدة محطات أخرى تحت الإنشاء.

وأكدت كفافي بالغ امتنانها للشركة الوطنية ومحطات "شيل اوت"، على دعمها لتنفيذ المحطة وتشغيلها بأعلى المواصفات والمعايير وفي زمن قياسي.

وأضافت كفافي أنّ شركة طاقة أعدت خطة للتوسع في هذا المجال عبر إنشاء 13 محطة جديدة للغاز الطبيعي في مختلف انحاء الجمهورية خلال 2020، كجزء من خطة الشركة للوصول لـ50 محطة خلال الثلاثة سنوات المقبلة باستثمارات تتجاوز 650 مليون جنيه.

من جانبه، صرح المهندس خالد أبوبكر رئيس مجلس إدارة شركتي طاقة عربية وماستر جاس، بأنّ شركة طاقة عربية تتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتطورة، وذلك يأتي مواكبا لاستراتيجية الدولة في تعظيم الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، ما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحة أفضل البدائل الاقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود.

وأضاف أبوبكر أنّ افتتاح محطة اليوم يأتي كنتيجة سريعة لسياسات وزارة البترول واستمرار للتنسيق المستمر والتعاون المثمر بين شركة طاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا: "نحن سعداء جدا بهذا التعاون، قطاع الطاقة في مصر يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهه بتعظيم استغلال موارد الدولة من الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي وتحويل مزيد من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ما شجع القلعة والمستثمرين على زيادة استثماراتهما في مشروعات الغاز الطبيعي من خلال شركة (طاقة عربية) ولتحويل جزء من الاستخدامات الحالية من المنتجات البترولية السائلة -والتي تستورد الدولة جزء منها -إلى غاز طبيعي منتج محليا".

يذكر أنّ شركة ماستر جاس رائدة في مجال الغاز الطبيعي للسيارات، وتقدم حلولا تكنولوجية متطورة، إضافة لريادتها في تقنية الغاز الطبيعي المضغوط المنقول والذي يتم نقله بأحدث الأساليب المتبعة في العالم، ما يساعد على استخدام الغاز في المناطق التي لم يتم ربطها بالشبكة القومية بعد.