طلاب مدينة زويل يفوزون بمسابقة "شل" ويتأهلون للتصفيات العالمية

أعلنت شركة شل مصر عن الفريق الفائز ZU12، من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في المرحلة النهائية للتصفيات المحلية من مسابقة "تخيل المستقبل" العالمية للعام الثاني على التوالي.

ووفق بيان صادر عن المدينة، تم الإعلان عن الفريق الفائز خلال تقنية الفيديو كونفرانس، مما يعكس استمرارية شركة شل مصر لأنشطة برامجها للاستثمار الاجتماعي على الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة في ضوء انتشار فيروس كورونا، ومدى كفاءة المستوى التعليمي الذين يتلقاه طلاب مدينة زويل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

خلال مراحل التصفيات النهائية من المسابقة، اختارت لجنة التحكيم المشاريع وتقييمها من 11 فريقا من جامعات مصرية مختلفة في جميع أنحاء مصر، وتضمنت السيناريوهات الفائزة تطوير حلول إبداعية وتصورات مستقبلية عن تأثير الحياة في مدن مصرية مختلفة بحلول عام 2050، وذلك في المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والتحولات التكنولوجية والمياه والاقتصاد.