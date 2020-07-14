الذهب يهبط عند 1800 دولار.. ومخاوف كورونا تكبح الخسائر

انخفضت أسعار الذهب عن المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مع صعود العملة الأمريكية، لكن المخاوف جراء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا والتوتر بين الصين والولايات المتحدة كبح الخسائر.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3% من 1797.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8% إلى 1799.60 دولار.

وقال مايكل مكارثي من سي.ام.سي ماركتس: نرى ضغوطا على الأصول التي تنطوي على مخاطرة في ظل المعنويات والمخاوف لاسيما بشأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. لكن عكس ضعف الدولار يدفع الذهب للهبوط قليلا في الوقت الحالي خاصة في ظل أسعار قرب ذروة 9 سنوات".

وارتفع الدولار 0.1% مقابل منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية الاثنين، من أنّ جائحة كوفيد-19 ستتفاقم إذا فشلت الدول في الالتزام بمعايير وقائية صحية صارمة، في حين تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 13 مليونا عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسب البلاديوم 0.4% إلى 1987.91 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.5% إلى 832.81 دولار.

وفقدت الفضة 0.4% إلى 19.01 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2019 يوم الاثنين.