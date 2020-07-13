أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-7-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في الأسعار، ليثبت سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ مساء أمس، وترصد "الوطن"، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الاثنين 13 يوليو الحالي على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 910 و912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 796 و798 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 682 و684 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و384 جنيهًا.