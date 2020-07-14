اختيار 3 علماء من أكاديمية البحث العلمي ضمن اللجنة الاستشارية الدولية لفيروس كورونا 

أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختيار ثلاثة من أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية لعضوية المجموعة الاستشارية لفيروس "COVID- 19".

والأساتذة المنضمون هم: يمن الحماقي مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية والأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، وعبدالمجيد قاسم عضو مجلس البحوث الطبية والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، وسامح سرور عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي والأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان لعضوية المجموعة الاستشارية، مشيراً إلى تشكيل اتحاد أكاديميات العلوم في العالم بتشكيل مجموعة استشارية من الخبراء في عدة مجالات تهدف إلي تقديم المشورة المبنية علي دلائل علمية للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن هذه المجموعة المكونة من ستين من العلماء المرموقين حول العالم كل في تخصصه تمثل منتدي لتبادل المعلومات، وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجائحة، والتغلب علي آثارها.

ومن جهته، أشار محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن ترشح أعضائها المتميزين لعضوية اللجان الدولية يهدف إلى أن نكون جزء من صنع القرار العالمي، وكذلك تسليط الضوء على جهود مصر في مجال التعليم والبحث العلمى، موضحاً أن تطبيق الأكاديمية للمعايير العلمية العالمية في اختيار المرشحين أدى إلى نجاح مصر فى الانضمام لعضوية معظم اللجان الدولية والاتحادات العلمية، ومشاركة أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية في مثل هذه المنتديات الدولية، والذي يأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به الأكاديمية، وجهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والأكاديمية المبذولة على كل الأصعدة من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد،.

ولفت إلى تنوع جهود الأكاديمية ما بين تمويل مشروعات بحثية بصورة عاجلة لمعاونة الدولة فى مجابهة جائحة (COVID- 19) وإعداد دراسات استراتيجية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا، ومشاركة المجتمع الدولي في هذه الجهود والشراكة في تنفيذ مشروعات دولية، مؤكداً أن تشكيل هذه المجموعة الاستشارية الدولية يعكس اهتمام العالم باتخاذ القرارات بناءاً علي الأدلة العلمية، وإرساءاً للدور الذي يلعبه العلم في حياتنا والمستوى العلمي المرموق للعلماء المصريين.