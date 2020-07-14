رئيس "بني سويف": استمرار انخفاض أعداد مصابي كورونا بالمستشفى الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن استمرار الانخفاض التدريجي في إعداد مصابي كورونا، مع ارتفاع حالات التعافي، حيث شهد الأسبوع الماضي تعافي وخروج 83 حالة من العزل المخصص لهم بمستشفى بني سويف الجامعي.

ويولي الدكتور منصور اهتماما كبيرا ومتابعة على مدار الساعة مع الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى، من خلال استعراض الجهود المبذولة داخل العزل بالمستشفى الجامعي، والوقوف على مدى كفاءة الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى، مؤكدا على أن الجامعة وضعت كل إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كل الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

جدير بالذكر، أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوي على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة الى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبي من مستشفى الجامعي.