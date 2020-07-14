غدا.. حجز بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تشغيل وتفعيل موقع وزارة التضامن الاجتماعي المعني بحجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة والتسجيل على الموقع للمستفيدين من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن بالدقهلية.

وأكد المحافظ ضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية بجميع مكاتب التأهيل الاجتماعي، والبالغ عددها 11 مكتبا لخدمة مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالكامل ،

وقال الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إنه سيجري استقبال الحالات بمكاتب التأهيل الاجتماعي اعتبارا من 15 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن مكاتب التأهيل تشمل (مكتب تأهيل المنصورة وطلخا وأجا والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر ودكرنس ومنية النصر والمنزلة وشربين وبلقاس).

وأشار إلى أن حالات الإعاقة التي سيجري تسجيلها بالمرحلة الأولى هي الإعاقات الشديدة، وتشمل" الشلل الدماغي والرباعي وضمور العضلات وتيبس المفاصل والإعاقات المتعددة والبتر المتعدد الأطراف وفقد البصر التام وفقد السمع التام ومتلازمة داون وصغر أو كبر حجم الرأس وطيف التوحد وذو القزامة والجزام وحالات الإعاقة السمعية والبصرية".