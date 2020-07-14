كرم جبر: "الأعلى للإعلام" يمارس 23 صلاحية نص عليها القانون

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 حدد للمجلس 23 اختصاصا "سنمارسها جميعا كما حددها القانون ولن نترك اختصاصا واحدا لن نمارسه" بحسب تعبيره.

وأشار كرم جبر في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ رئاسته الأعلى للإعلام أن لجان التراخيص والشكاوى سيتم إعادة تشكيلها، "ونبحث عن أكثر من مرشح الفترة المقبلة تحتاج مجهود ضخم جدا ونفصل بين اللجان والأعضاء ليكون هناك نوع من الرقابة".

وتابع "هنعمل جلسات حوارية حول المدونات اللي عملها المجلس السابق برئاسة مكرم محمد أحمد، والتي بذل فيها مجهودا كبيرا وإذا تم اتباع المبادئ التي بها سنقضي على كثير من الأخطاء، لكن هناك أحداث استجدت خصوصا بعد كورونا وسنناقش مع الإعلاميين حول الضوابط المفرتض اتباعها في عدد من القضايا".