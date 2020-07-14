كرم جبر: "الأعلى للإعلام" ناقش أمورا مالية واقتصادية في اجتماع اليوم

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس عقد اجتماعه الثاني اليوم، وناقش بعض الأمور المالية والإدارية فيما يتعلق بالأنشطة التي سيعقدها المجلس خلال الفترة المقبلة، وأبرزها ورشة السبت المقبل حول انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار جبر في مؤتمر صحفي إلى أن الورشة تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميا وصحفيا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة، ولفت إلى أنه يشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

كما أوضح أن الورشة تبدأ بمحاضرة للمستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تليها مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.

يعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.

وأوضح جبر أن هذه الورشة سيعقبها منتديات وورش عمل وتدريب أخرى خلال الفترة المقبلة.