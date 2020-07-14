لـ13 تخصصا.. وكالة الفضاء المصرية تعلن وظائف شاغرة للمهندسون

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، حاجتها لشغل عدد من الوظائف للمهندسين والمتخصصين في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي والهياكل الفضائية، على أن يتمّ غلق باب التسجيل بالوظائف عند الاكتفاء بعدد محدد، وتستعرض "الوطن" الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها، كالتالي:

1- مهندسون مطورون البرمجيات المدمجة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة أو حاسبات و تكنولوجيا المعلومات، ويفضل تقدير جيد فاعلى.

- خبرة عملية في التخصص لاتقل عن عامين.

إجادة لغة البرمجة C/C++، ولديهم الخبرة في الدورة الكاملة لتطوير البرامج الثابتة (Firmware) و اختبارها.

- إجادة اللغة الانجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

2- مهندسون متخصصون في الذكاء الإصطناعي لنظم التصوير الفضائي

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة أو حاسبات و تكنولوجيا المعلومات أو التخصصات ذات الصلة، ويفضل تقدير جيد فاعلى.

- خبرة عملية في التخصص لا تقل عن عامين.

- يفضل الحاصلون على درجة الماجستير في التخصص المطلوب.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

3- مهندسون متخصصون في الهياكل الفضائية

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة الطيران والفضاء أو التخصصات ذات الصلة،يفضل تقدير جيد فاعلى.

- خبرة عملية في التخصص لاتقل عن عامين.

- خبرة عملية في النمذجة الثنائية و الثلاثية الأبعاد.

- خبرة ببرامج الـCAD.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

4- مهندسون إلكترونيات القوي الكهربائية

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية، ويفضل تقدير جيد فأعلى.

- خبرة عملية في إلكترونيات القوى الكهربائية لا تقل عن عامين.

- أن يكون على دراية بنظم الطاقة الشمسية.

- أن يكون على دراية بنظم تحويل الجهد و أنظمة إدارة البطاريات.

- اجادة لغة البرمجة C/C++.

- خبرة بطرق التحكم المختلفة.

- إجادة تصميم الأنظمة باستخدام المتحكمات الدقيقة و الدوائر المدمجة.

- أن يكون لديهم الخبرة في الدورة الكاملة لتطوير البرامج الثابتة (Firmware) و اختبارها.

- إجادة تصميم و تنفيذ الدوائر المطبوعة، وإجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

5- متخصص في فيزياء الفضاء

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس علوم في الفيزياء أو فيزياء الفضاء، ويفضل تقدير جيد فاعلى.

- خبرة عملية في التخصص لاتقل عن عامين.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

6- مهندسون حاسبات فضائية

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة الكمبيوتر أو الاتصالات أو هندسة الميكاترونكس، ويفضل تقدير جيد فاعلى.

- من ذوي الخبرة في تطوير النظم المدمجة لاتقل عن عامين.

- إجادة لغة البرمجة C المدمجة.

- معرفة جيدة بـ RTOS.

- معرفة جيدة بنظام LINUX.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

إجتياز المقابلة الشخصية.

7- مهندسون تحكم في المركبات الفضائية

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس في هندسة الطيران أو أي التخصصات ذات الصلة، ويفضل تقدير جيد فاعلى.

- أن يكون على معرفة جيدة بنظم وديناميكيات الأقمار الصناعية لا تقل عن عامين.

- المعرفة والخبرة الجيدة في هندسة التحكم "التصميم والمحاكاة" لأنظمة التحكم المعقدة.

- خبرة قوية في استخدام Matlab / Simulink لا تقل عن عامين.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

8- مهندسون في تصميم و تنفيذ الدوائر الإلكترونية

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية تخصص إلكنترونيات أو اتصالات أو التخصصات ذات الصلة، وتقدير جيد فاعلى.

- خبرة في مع Cadence Allegro & Concept HDL أو ما يعادل.

- خبرة في تصميم الدوائر الكهربائية / الميكانيكية الأساسي لا تقل عن عامين.

- الإلمام بشكل جيد بتصميم الدوائر الكهربية (analog and Digital) واستخدام برامج الحاسب فى التنفيذ. يفضل برنامج (Altium Designer).

- الإلمام بخطوات تصنيع و تجميع و اختبار اللوحات الإلكترونية المطبوعة.

- يفضل من لديهم خبرة في macro/batch programing.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

9- مهندسون ميكانيكي إنتاج للاجزاء الدقيقة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا إنتاج أو الطيران و الفضاء أو التخصصات ذات الصلة، ويفضل تقدير جيد فاعلى.

- خبرة عملية في التخصص لاتقل عن عامين.

- خبرة عملية في النمذجة الثنائية و الثلاثية الأبعاد.

- خبرة ببرامج الـCAD.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

10- مهندسون اتصالات فضائية (لاسلكية)

متقدم للوظيفة حاصل على البكالوريوس في هندسة الاتصالات أو الإلكترونيات، يفضل تقدير جيد فاعلى.

- خبرة في تطوير لوحة الدوائر اللاسلكية والموجات الدقيقة والتناظرية لا تقل عن عامين.

- القدرة على إعداد وتشغيل معدات اختبار الترددات اللاسلكية مثل محللات الطيف ، ومحللات الشبكة ، إلخ.

- القدرة على توليد المخططات الخاصة بالدوائر الإلكترونية.

- القدرة على قراءة وفهم أوراق البيانات لمكونات RF والتناظرية.

- القدرة على العمل في بيئة ديناميكية مع فرق متعددة الوظائف.

- القدرة على دعم مشاريع متعددة في وقت واحد.

- خبرة في برامج CAD مثل Microwave Office و ADS و HFSS وCST.

- تجربة مع Allegro وOrCAD أو مصمم القدرة على لحام/ تعديل مكونات SMT مصغرة لأغراض التطوير.

- خبرة في تصميم دوائر الترددات اللاسلكية والموجات الدقيقة مثل مكبرات الصوت والمرشحات والمزج.

11- مهندسون اتصالات فضائية (معالجة اشارات)

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات أو الإلكترونيات، ويفضل تقدير جيد فأعلى.

- خبرة في تصميم برمجيات FPGA أو Xilinx Vivado أو Verilog أو VHDL أو ما يعادلها.

- القدرة على العمل في بيئة ديناميكية مع فرق متعددة الوظائف.

- القدرة على دعم مشاريع متعددة في وقت واحد.

- معرفة بأنظمة معالجة الإشارات و التعديل الموجي.

12- مهندسون متخصصون في هندسة النظم الفضائية

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة النظم أو الحاسبات أو الاتصالات أو هندسة الطيران أو التخصصات ذات الصلة، ويفضل تقدير جيد فاعلى.

- أن يكون من ذوي الخبرة في هندسة النظم لاتقل عن ثلاث سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

13- مهندسون جودة

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة في مراقبة الجودة (QC) لا تقل عن عامين.

- لديه درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو المجالات الأخرى ذات الصلة، ويفضل تقدير جيد فاعلى.

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجتياز المقابلة الشخصية.

وللتقدم للوظائف المتاحة عند تطابق الشروط المطلوبة لكلا منها، يمكن تسجيل الطلب من خلال الرابط https://egsa.gov.eg/opportunities?fbclid=IwAR2HODLq2UKLPmA94I7KfB_P_VEQvBbKktL1YVgpKDmqwjQ_U6HVQFvmHtw، وتستمر طلبات التقديم حتى اكتفاء الوكالة بالعدد المطلوبة وإزالة الإعلان من الموقع.