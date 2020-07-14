الأمين العام المساعد للدعوة يحذر من تداول الأخبار الكاذبة

قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة، إنه يجب التحقق والتبين من الأخبار المنقولة لدينا سواء كانت مقرؤة، مسموعة، أو مرئية، وهذا المنهج الذي نص عليه رب العالمين "فتثبتوا وتبينوا"، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا منهجا وهو الدليل الباطني والخارجي.

وأضاف عامر، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن الدليل الباطني "عندما يتكلم إنسان بكلام خبيث يجب النظر إليه لأن الكلام الخبيث غالبا لا يخرج أو يليق إلا بالخبيث، والإنسان الطيب لا يتكلم إلا بالكلام الطيب "وهدوا إلي الطيب من القول، وقولوا للناس حسنا".

وحذر من تداول الأخبار الكاذبة لأنها لا تخرج إلا من خبيث، وحذر المولى سبحانه وتعالى "إذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ"، وأن من جعل اللسان أمام العقل كثر خطأة وكذبه وزوره وبهتانه.