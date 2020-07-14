"الأعلى للإعلام": نفاضل بين أكثر من مرشح لـ"الأمين العام" قبل 19 يوليو

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس عقد اجتماعه الثاني اليوم لمناقشة بعض الأنشطة والأمور التنظيمية، وأيضا الدورة التدريبية للصحفيين السبت المقبل بحضور رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء الهيئات الإعلامية يعقبه سلسلة من الدورات التدريبية.

وأضاف خلال لقاء بالصحفيين، اليوم: "نستقر على الأسماء بين أكثر من مرشح لرؤساء لجان المجلس ونفصل بين اللجان والأعضاء حتى يكون هناك نوع من الرقابة"، مشيرا إلى أن المدونات واللوائح والضوابط التي أصدرها المجلس السابق ستساهم في تقليل الأخطاء في الإعلام.

وتابع: "نحن مع الحريات الإعلامية، لكن كل شخص له شكوى إعلامية لابد أن ننظرها، ونشكل حاليا لجنة الشكاوى بعضوية شخصيات قانونية، ولجنة الدراما".

وأكد أن المجلس يدرس حاليا أكثر من مرشح لمنصب الأمين العام وسيتم اختياره قبل يوم 19 يوليو الجاري لأن القانون نص على اختيار هيئة المكتب خلال أسبوعين من قرار التشكيل وقد تم حلف اليمين يوم 5 يوليو بحسب تعبيره.