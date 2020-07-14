عقيلة: آبار النفط تسيطر عليها ميليشيات السراج.. ولا دخل لنا بإغلاقها

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنّه سيؤكد خلال اجتماعاته في روما، ضرورة التوزيع العادل لثروة الليبيين الناتجة عن النفط والغاز بين الليبيين كافة، وتوفير ضمانات للشعب الليبي بهذا الصدد.

ونفى صالح في مقابلة مع مجموعة "آدنكرونوس" الإعلامية نقلتها وكالة "آكي للأنباء"، مسؤولية الجيش الوطني الليبي في إغلاق آبار النفط.

وقال إنّ الجيش مكلف من الشعب بحراسة المرافق النفطية، وعائدات النفط تسيطر عليها الآن ميلشيات السراج، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة وأيضا حكومة تركيا، مطالبا بتفكيك الميليشيات في طرابلس ودمجها في الأعمال المدنية والعسكرية، كل حسب اختصاصاته.

وبشأن مخاطر اشتعال حرب إقليمية بسبب النزاع الراهن، قال: "لا أعتقد أنّ لأحد مصلحة في قيام الحرب في ليبيا، الكل يبحث عن مصلحته في ليبيا، نحن نضمن تحقيق المصالح المشروعة للجميع".

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال: "ننتظر أن تكون أفضل"، مشيرا في هذا الصدد إلى اتصال جرى مؤخرا من جانب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي تحدث عن "دعم الحل السياسي واعلان القاهرة وأكد وقف إطلاق النار والحل السياسي وفق مخرجات برلين".

وبشأن العلاقات مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير حليفة حفتر وما تردد مؤخرا عن اختلافات في الاراء، أكد صالح أنّ "التواصل بيننا دائم"، وأردف "كما يقال الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية"، وهذا "من دلالات الصحة"، ألا أنّه نوه بأنّ "الهدف المشترك يبقى حل الأزمة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها وتحقيق الديمقراطية".