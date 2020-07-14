عقيلة صالح: لقاء قريب بين الأطراف الليبية لحل الأزمة

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إنّ أضرار الحرب الليبية ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى إن لم يتم التوصل إلى حل، كاشفا عن لقاء قريب في اليومين المقبلين بين الأطراف الليبية، ومشددا على أنّ جميع الليبيين هم شركاء في السلطة والثروة وتوزيع مؤسسات الدولة.

وأكد في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم، أنّ إعلان القاهرة وجد تأييدا واسعا من دول الجوار والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في ليبيا، لافتا إلى أنّه يمكن قبول مبادرات أخرى لدعمه.

وشدد من روما حيث يجري لقاءات مع مسؤولين إيطاليين، بعد زيارة سابقة لجنيف، على أنّ أضرار الحرب ستمتد إلى أماكن بعيدة ودول أخرى.

إلى ذلك، كشف عن أنّ هناك دعوة لالتئام جميع الأطراف الليبية للحوار خلال اليومين المقبلين، من أجل وضع حل للأزمة في ليبيا.

وأوضح أنّ تلك الدعوة أجمع عليها المجتمع الدولي مع التأكيد على وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقال "أجريت زيارة إلى روسيا ومصر وجنيف لإيجاد حل للأزمة، وكان لدي اجتماع مع ستيفاني وليمز نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وطالبنا البعثة الأممية الاستمرار في عملها والتأكيد على وقف إطلاق النار استجابة لمطلب المجتمع الدولي وإعلان القاهرة".

وفيما يتعلق بالحوار بين المجلس النيابي الليبي ومجلس الدولة، أكد صالح أنّه لم ينقطع، لكن مراحله الختامية لم تتوصل إلى تسمية رئيس بعد، مضيفا أنّ خطوات الانتخاب ما زالت مستمرة.

وختم مشددا على أنّ "الحوار سيستمر وما يتفق عليه مجلس النواب ومجلس الدولة هو الصحيح"، مضيفا: "لن يسمى رئيس مجلس الدولة إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري".