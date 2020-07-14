كرم جبر: إلغاء القرارات الشفهية.. وموافقة جميع الأعضاء شرط للتراخيص

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموافقة على تراخيص الوسائل الإعلامية ستكون بموافقة أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وليس رئيس المجلس فقط، كما سيتم الموافقة على القرارات المالية والإدارية بموافقة جميع أعضاء المجلس أيضا.

وأضاف جبر ردا على سؤال لـ"الوطن" خلال مؤتمر صحفي، اليوم، قائلا: "في اجتماع المجلس الماضي قررنا إلغاء القرارات الشفهية، ولن يكون هناك قرارات شفوية إطلاقا".

وتابع: "جميع التصرفات المالية بتوقيع جميع أعضاء المجلس، وقررنا منع القررات الشفوية، ومنع القرات المكتوبة حتى لو كانت من رئيس المجلس الشخص، المكلف عليه أن يعترض عليها كتابة للقضاء على أسطورة شيطنة المسؤول".