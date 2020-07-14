رئيس جامعة بني سويف يوجه بتوسيع نطاق التعاون مع القطاعات البحثية

أشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بالتجهيزات العالمية لمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، غير المتوفرة فى المنطقة المحيطة، مطالبا الباحثين بتوسيع نطاق التعاون مع القطاعات العلمية والبحثية من داخل الجامعة وخارجها، التي تستفيد من تطبيقات الليزر.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمعهد ظهر اليوم، رافقه فيها الدكتور طارق علي عميد المعهد، والدكتور أحمد أسامة الجندي وكيل المعهد.

وتفقد رئيس الجامعة، معمل الفمتو ثانية الحديث ليزر‏Mai Tai HP 05، الذي يعطي مدي واسع من الاطوال الموجية المختلفة، بدأ من 690 إلى 1040 نانوميتر- وبسعة نبضة 100 فيمتو ثانية، وتردد 80 مليون نبضة بالثانية.

وجهاز ‏Inspire HF 100 Femtosecond Laser System والذي يعطي مدي اوسع من الاطوال الموجية بدأ من 340 نانوميتر (المنطقة فوق البنفسجية) الي 2500 نانوميتر (المنطقة تحت الحمراء) وسعة النبضة 100 فيمتو ثانية وتردد 80 مليون نبضة بالثانية

كما تفقد رئيس الجامعة معمل الليزر النانوثانية حيث يوجد احدث اصدار ليزر ال Nd: YAG ويعطي ثلاث اطوال موجية 1064 نانوميتر (المنطقة التحت الحمراء) - 532 نانوميتر (المنطقة المرئية) - 355 نانوميتر (المنطقة فوق البنفسجية) وسعة النبضة 10 نانو ثانية وتردد 10 نبضات بالثانية وطاقة تصل حتي 2500 مللي جول لكل نبضة، بالإضافة الى تفقد معامل الليزر التي تم اهداءها من جامعة استوكهولم بالسويد حيث يوجد ليزر الـNd: YAG وليزر Dye laser.

كما شملت جولة رئيس الجامعة، تفقد معمل تطبيقات الليزر في البيولوجي حيث يحتوي المعمل علي احدث الاجهزة في زراعات الانسجة مثل نظام التعقيم الهوائي الرأسي (Laminar air flow-class II) والحضانات بثاني اكسيد الكربون واجهزة الطرد المركزي والاليزا وتانك النيتروجين السائل لحفظ العينات كما يحتوي علي احدث جهاز ميكروسكوب وتصوير فلورونسي بثلاث فلاتر مختلفة، علاوة على معمل تطبيقات الليزر في الميكروبيولوجي ويحتوي على أجهزة التعقيم المختلفة والحضانات ونظام فلترة الهواء للعمل على الميكروبات الضارة، وتأثيرات الليزر عليها.

جدير بالذكر، في نهاية الجولة، تم إهداء درع المعهد تقديرا وعرفانا إلى الدكتور منصور حسن لدعم المستمر للمعهد.