"الشاباك" يطالب 70 ألف إسرائيلي بالدخول إلى الحجر الصحي

تلقى نحو سبعين ألف إسرائيلي رسائل من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" طلبت منهم الدخول إلى الحجر الصحي، من جراء عملياته لرصد المصابين بفيروس كورونا والمخالطين معهم خلال الأسبوع الأول لانطلاق هذه العمليات، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وجاء في معطيات عرضتها وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية أنه سُمح لـ12700 منهم بالخروج من الحجر الصحي خلال المكالمة الهاتفية الأولى لهم بالمركز الخاص الذي أقيم حيث طعنوا على الرسالة، وأتيح لنحو 700 الخروج من الحجر الصحي بعد فحص معمق أجراه الشاباك عن الامر.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن "عدد مرضى كورونا بلغ 41235 حتى صباح اليوم بينهم 368 وفيّات، ومن مجمل الإصابات هناك 177 وصفت حالتهم خطيرة و55 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي، و19474 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 21393".