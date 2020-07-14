"التضامن": فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" ينقذ عجوزا تعيش دون رعاية

ورد لفريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بلاغ يفيد بوجود امرأة فى السبعين من عمرها، داخل شقتها بمنطقة المساكن الاقتصادية بالقاهرة.

على الفور انتقل فريق البرنامج، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، والمبلغ لمقر سكن الحالة، وتم عمل دراسه حالة لها تبين من خلالها أنها امرأه تبلغ من العمر 74 عاما، وتدعى (ب . ع)، ولديها ابنة، ولكنها متزوجة بمحافظة أخرى، ولم تأت لزيارتها من زمن طويل.

وأن الحالة تسكن في منزل متواضع وتعاني من الإهمال، وحالة عدم نظافة، وتعانى من الإهمال الصحى الشديد، وإهمال النظافة العامة والشخصية لها.

على الفور قام الفريق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بالتنسيق مع إحدى دور الرعاية، لاستقبال الحالة لتوفير أفضل حياة كريمة لها.