حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بقدرته على اتباع إسلوب الحيادية في مختلف المواقف، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تدفعك للاهتمام بأقوالك وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.