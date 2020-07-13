حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان لا يهتم بكونه وحيدًا، ولكنّه يبذل كل شيء باستطاعته عندما يكون لديه شريك، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستمع لمقترحات المخلصين ولا تستخف بها وادرسها.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدث مع شريك حياتك لتقرب المسافات بينكما.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.