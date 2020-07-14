تحرك جديد من الأهلي لمنع استخدام الزمالك لشعار "نادي القرن"

تقدم النادي الأهلي، بمذكرة اليوم، إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تعدي مسؤولي الزمالك، على العلامة التجارية للنادي الأهلي "نادي القرن" وإزالة لافتات "الزمالك نادي القرن الحقيقي" التي قام مسؤولو الزمالك بتعليقها في محيط ناديهم وأعلى مبانيه.

وعزز النادي الأهلي، مذكرته، بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت الماضي، والذي تناولته كل وسائل الإعلام، ونسف أي لغط كان يحاول البعض أن يخلقه حول العلامة التجارية "نادي القرن".

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