عاجل.. مصدر أمني: 10 سيارات تضررت في حريق طريق الإسماعيلية وبعضها تفحم

كشف مصدر أمني، أن نحو 10 سيارات تضررت من اشتعال النيران بماسورة المازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وأن عددا منها تفحم نتيجة قربها من مصدر النيران، لافتًا إلى أن المعاينة المبدئية كشفت نجاة سائقي السيارات قبل تفحمها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للسيطرة على النيران، وحركة المرور التي توقفت على الطريق وإصدار بيانات متتابعة لتحويل السيارات لطرق بديلة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوجود كسر بماسورة مازوت واشتعال النيران فيه على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية لإسعاف أي مصاب نتيجة الحادث.