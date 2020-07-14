نصائح الأطباء لذبح الأضحية في زمن كورونا.. كمامات وقفازات وتباعد

أسابيع قليلة ويبدأ موسم الأضاحي في ظل أزمة وباء عالمي، ووسط مخاوف من نقل العدوى بفيروس كورونا نتيجة لفتح الأسواق وانتقال الناس للشراء والبيع بخلاف مشاهد التجمهر المتكررة حول ذبح الأضحية، خاصة إذا لم يلتزم الجميع بطرق الوقاية اللازمة.

من الناحية الدينية، أكد الأزهر الشريف متمثلًا في لجنة الفتوى ردًا على سؤال حول حكم الأضحية والفضل الخاص بها والأولوية في الترتيب بينها وبين الصدقة على جميع المحتاجين، وهذا في ظل انتشار فيروس كورونا، وأيضاً هل شراء الأضحية الأولى أو أن يتم التصدق بثمنها على المحتاجين إلى الدواء أو المصاريف التي تخص العلاج، أن الراجح فقها لأنها سنة مؤكدة، ولا تجب إلا بالنذر.

وكما هو المذهب الخاص بالجمهور استناداً لما رواه ابن عباس رضى الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع الوتر والنحر وصلاة الضحى".

محفوظ: يجب ارتداء كافة الملابس الواقية أثناء الذبح

من الناحية الطبية والوقائية شدد المتخصصون في الطب الوقائي والفيروسات على ضرورة تحصن الشخص الذي يتولى الذبح بالملابس الواقية أهمها الكمامة والقفازات الطبية لعدم انتقال العدوى إليهم أثناء عملية الذبح سواء من خلال الاختلاط بالآخرين أو من خلال أدوات الذبح والدماء.

الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى، ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام، بدأت حديثها عن الخطوات الأمنة لذبح الأضحية في زمن الوباء، بالتأكيد على ارتداء القائم بذبح الأضحية كافة الأدوات الواقية، وذلك لمنع انتقال العدوى إليه من خلال الدماء أو شعر الأضحية أو غيرها من وسائل انتقال العدوى.

وعن لحوم الأضحية واحتمالية انتقال العدوى من خلالها، أكدت سوزي في حديثها لـ"الوطن" أن طهي اللحوم جيدا يقتل أي بكتيريا أو ميكروبات بها لضمان سلامة اللحوم وسلامة الأشخاص والأهم في عملية الذبح هو تحصين القائم على العملية نفسها تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

عبد الوهاب: غسل أدوات الذبح جيدا بالماء والصابون والتخلص من ملابس الذبح

الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة، نصحت في بداية حديثها لـ"الوطن" باستبدال ذبح الأضاحي هذا العام بالصكوك التابعة للجهات المضمونة تجنبًا لمظاهر التجمع الكبير خلال عملية الذبح، وتقليلا لنقل ونشر العدوى بين أكبر عدد كبير من الأسر،"الشخص اللي بيدبح لو مصاب بالفيروس ومش ظاهر عليه أعراض ممكن يكون سبب في نقل العدوى من خلال التعامل مع أكتر من بيت".

وأكدت عبد الوهاب، على أهمية ارتداء بدلة واقية أثناء الذبح والتخلص منها على الفور بعد انتهاء عملية الذبح، وتطهير أدوات الذبح جيدا بالماء والصابون وليس الكلور لإزالة أي ميكروب أو بكتيريا منها.

"كورونا مش بتتنقل بالأكل" استكملت استشاري البكتيريا والمناعة حديثها عن ذبح الأضحية في زمن كورونا، لافتة إلى أهمية تسوية اللحم جيدا ويفضل سلقه جيدا والتخلص من الماء بعد غليه أو شوية جيدا لقتل أي بكتيريا.