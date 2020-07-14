يكون عمرها عامين.. "الزراعة" توضح مواصفات الأضحية الصحيحة قبل الشراء

كشف المهندس إيهاب فاروق مدير عام بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، المواصفات الواجب توافرها في الأضحية السليمة قبل شرائها، وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير عام بقطاع الإنتاج الحيواني، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة النيل الفضائية أنّ الجاموس لابد أن تكون ذكرًا، وظهر الحيوان يكون مكسوًّا باللحم، وأنف الحيوان يكون مبتلًّا دون إفرازات صفراء وعينه لامعة، ويكون نشطًا، ومنطقة الزند والكفل تكون مكسوة باللحم، وألا يكون هناك أي عارض بالحيوان في أثناء المشي، ويفضل أن يكون وزن الجاموس أثناء الذبح أكثر من 400 كيلو، وأن يكون عمره عامين.

وأضاف أنَّ أهم شيء في الأضحية الحالة الصحية للحيوان، وألا يكون مُصابًا بعرج، أو أي طفيليات أو إسهالات، أو وجود قراض بأذن الحيوان، أو خراريج ودمامل في جسد الحيوان خاصة منطقة الرقبة أو منطقة الصدر أو الزند، أو وجود أكياس دهنية كبيرة تحت الإبط سواء الأرباع الأمامية أو الخلفية للحيوان وأن يكون ظهر الحيوان مستوِ.

ونصح مدير عام بقطاع الإنتاج الحيواني تحري الشراء من مكان موثوق منه والتأكّد بأنه لم يعط الذبيحة مياه مذاب بها ملح، إذ يظهر ذلك على جسم الأضحية فتكون بطنها منتفخة ويعاني من النهجان، كما نصح بشراء الحيوان الذي يرتفع رأسه عن مستوى جسمه وليست منخفضة.

وأوضح أنَّ ما يميز لحم البقر عن الجاموس أن نسبة الصافي بالبقر أعلى، حيث تصل لـ55%، في حين أن نسبة الصافي بالجاموس 50%، وبعض سلالات البقر تصل نسبة الصافي لـ62% مثل السلالات الهجينة المستوردة.