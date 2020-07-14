باستخدام برامج التشفير.. ازاي تحمي شبكة الواي فاي الخاصة بك من السرقة؟

مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، بتخفيض عدد العمالة في المؤسسات والهيئات إلى 5% للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، ما أدى إلى اللجوء للعمل من المنزل باستخدام شبكة الإنترنت، واستخدام البريد الإلكتروني والإيميل الشخصي للتواصل مع إدارة المؤسسة، مما يجعلها عرضه للاختراق.

وتستعرض "الوطن" خطوات حماية شبكة الواي فاي من الاختراق والسرقة، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك:

- احرص على استخدام التشفير للتشويش على من يحاولون الدخول على شبكتك، وإذا كان في وسعك الاختيار، حيث أن الدخول المحمي على الإنترنت اللاسلكي، يعد أقوى من الخصوصية المكافئة للإنترنت السلكي.

- الحرص على استخدام برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة برامج التجسس واستخدم حائط ناري.

- تتمتع معظم أجهزة الراوتر بآلية تسمى الإعلان عن إسم التعريف (identifier broadcasting)، ويجب إيقاف هذه الخاصية حتى لا يرسل الحاسب الآلي إشارات لأي جهاز في المنطقة ليعرفه بوجوده.

- يجب تغيير اسم التعريف (identifier) في جهاز الراوتر من ضبط المصنع بحيث لا يستطيع القراصنة استخدام اسم التعريف حسب ضبط المصنع للدخول على شبكتك.

- لا يجب السماح سوى لحواسب آلية معينة بالدخول على شبكة الواي فاي، حيث أن كل حاسب آلي قادر على الاتصال بأي شبكة تخصص له عنوان فريد للتحكم في الدخول على الوسائط.

- الحرص على إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية في أوقات عدم استخدامها، حتى لا يستطيع القراصنة الدخول على جهاز الراوتر إذا كان مغلقاً، فإذا تم إغلاق الراوتر في أوقات عدم استخدامه فهذا يقلل الوقت الذي قد يتعرض فيه للقرصنة.