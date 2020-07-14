كيف تتفادى حريق موقف العاشر والكثافات المرورية به؟.. تعرف على البدائل

نظرا لحدوث حريق هائل على طريق مصر إسماعلية الصحراوي، أمام مدينة السلام، وبمحيط منطقة موقف العاشر، وغلق الطريق اضطراريا بفعل الحريق، يمكنك عزيزي القارئ، اتباع عدة طرق لتفادي الكثافات المرورية، التي تكونت بفعل غلق الطريق، والوصول سالما حيث تريد، وذلك عبر استخدام محور سعد الشاذلي.

اذا كنت قادما على طريق مصر إسماعيلية من اتجاه محافظة الإسماعيلية، أو مدن العاشر من رمضان أو الشروق أو المستقبل أو العبور وذاهب للقاهرة، وذلك بسلوك طلعة محور سعد الشاذلي، من أمام سوق العبور، وعبر المحور، سيمكنك الوصول إلى الطريق الدائري، باتجاهيه حيث يقع بنهاية محور الشاذلي، كلا الاتجاهين للطريق الدائري.

وإذا كنت تريد الوصول لطريق جسر السويس، وقادم من اتجاه محافظة الإسماعيلية، أو إحدى المدن العمرانية الجديدة العاشر الشروق المستقبل العبور، فيمكنك الدخول لمحور مدينة العبور، ومنها إلى طريق بلبيس الصحراوي، ومنه تسلك المحور الجديد الرابط بين طريق بلبيس الصحراوي وطريق جسر السويس، وهو طريق تم فتحه منذ أيام ويستوعب أية كثافات مرورية.

أما اذا كنت على أول طريق إسماعيلية الصحراوي من اتجاه المطار أو مدينة الحرفيين وجسر السويس، فيمكنك استخدام المحور الجديد الواصل بين طريق جوزيف تيتو المشهور بطريق المطار، وسيصل بك المحور الجديد لمنطقة الهايكستب، وميدان منطقة تجنيد القاهرة، ومنها تدخل محور سعد الدين الشاذلي في نهايته ومنه تسلك طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي من أمام سوق العبور، وستكون بعيدا بشكل تام بمسافة 5 كيلو عن مكان الحريق.