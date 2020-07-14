السيطرة على حريق هائل بسطح عقار في زفتى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل نشب بسطح إحدى العمارات السكنية بنطاق مركز ومدينة زفتى، إثر حدوت ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مدير إدارة الحماية المدينة يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع سعد زغلول في مدينة زفتى، يفيد بنشوب حريق هائل بسطح إحدى المنازل بجوار مسجد السيد فتوح بدائرة المركز .

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، يرافقهم قوات الشرطة السرية والنظامية.

كما جرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.