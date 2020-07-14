عاجل.. البترول تعلن السيطرة على حريق طريق الإسماعيلية

صرح المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، بأنه تم السيطرة على الحريق الذي شب في خط خام "شقير - مسطرد" الواقع أول طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وشرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.

وأوضح أنه تم على الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

وانتقل إلى موقع الحريق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة جهود السيطرة، والإخماد والوقوف على الوضع على الطبيعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.