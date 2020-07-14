بعد حريق خط البترول.. الطرق البديلة لطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

اشتعلت النيران، مساء اليوم، بخط البترول المغذى لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر على طريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية، ما أسفر عن إصابة 7، وتفحم 31 سيارة ومعرض سيارات وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام وقد تم الدفع بـ 20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة، ما يؤثر على حركة السيارات على طريق إسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتستعرض "الوطن" الطرق البديلة لطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، كالتالي:

الطرق البديلة لطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

- القادمين من مدينة "مدينتي والشروق والمستقبل" اتجاه القاهرة، يسلك الطريق الدائري الأوسطي اتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

- القادمين من الإسماعيلية وبورسعيد للقاهرة يصعد يتم الصعود لطريق محور 30 يونيو اتجاه طريق السويس الصحراوي منه إلى مناطق القاهرة.

- القادمين من داخل القاهرة قاصدين الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان يستخدم طريق السويس "بديلاً عن طريق الإسماعيلية"، ومنه إلى الطريق الروبيكي وصولاً إلى مدينة العاشر من رمضان.

- القادمين من بلبيس أعلى الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي وترغب في استخدام طريق الإسماعيلية وصولاً للقاهرة تستكمل السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

- القادمين من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان تستخدم وصلة أم قمر اتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.

- القادمين من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب في استخدام طريق الإسماعيلية اتجاه القاهرة، تستكمل السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوي منه إلى القاهرة.

- القادمين من مناطق القاهرة اتجاه مدينة الإسماعيلية يستخدم طريق السويس "بديلاً عن طريق الإسماعيلية" وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم استخدام محور 30 يونيو وصولاً لطريق الإسماعيلية، والاستكمال بطريق الإسماعيلية اتجاه مدينة الإسماعيلية .